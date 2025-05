Bate-boca entre deputados do União Brasil acirra sessão na Alego

Um desentendimento entre deputados da base aliada do governador Ronaldo Caiado (UB) provocou um momento de tensão na tarde desta terça-feira (13) na Assembleia Legislativa de Goiás. De acordo com apuração feita pelo Jornal Opção, os parlamentares Talles Barreto, líder do governo na Casa, e Veter Martins, também do União Brasil, protagonizaram uma discussão acalorada durante a sessão plenária e precisaram ser contidos.

Imagens obtidas mostram que precisou do deputado Amauri Ribeiro (UB), conhecido por já ter quase ido às vias de fato com outros colegas, ter de intervir fisicamente para separar os colegas, posicionando-se entre os dois no plenário, para que a briga não escalasse.

De acordo com o apurado, o desentendimento teve início após Veter Martins solicitar a verificação de quórum, medida que teria irritado Talles Barreto. O líder do governo abordou o colega para questionar sua postura, o que acabou elevando os ânimos no plenário. Apesar da tensão, a situação foi contornada momentos depois. Talles e Veter conversaram reservadamente e, em gesto de reconciliação, trocaram abraços, colocando fim ao episódio.