Bebê de 2 meses salvo de possível ataque da própria mãe

Equipes policiais do 8º BPM – 2º CIA de Hidrolândia responderam prontamente a denúncias de agressão a uma bebê de dois meses na noite de quarta-feira (10). Vídeos anônimos mostrando a mãe agredindo a criança levaram as autoridades ao Setor Garavelo Sul 2, Hidrolândia, onde a situação ocorria.

No local, as equipes encontraram a mãe deitada com a bebê e imediatamente prestaram apoio à criança, afastando a mãe. A autora confessou ter agredido a filha e planejado tirar suas vidas. O Conselho Tutelar foi acionado e a conselheira tutelar assumiu temporariamente a guarda da criança, encaminhando-a para atendimento médico.

A autora foi presa em flagrante por maus tratos e encaminhada à Delegacia de Polícia da cidade.