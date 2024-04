Bebê de Anápolis com pneumonia necrosante será transferida em UTI Aérea

A bebê Ávilla Hadassa Delgado, de 3 anos de idade, será transportada numa UTI Aérea para o Hospital Materno Infantil Augusta Bastos, em Rio Verde, na manhã desta sexta-feira, 19. A criança tem um quadro grave de pneumonia necrosante e recebia atendimento na UPA Pediátrica de Anápolis.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) conseguiu, na noite desta quinta-feira, 18, junto à Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) o transporte aéreo com todo o suporte necessário. No entanto, houve uma queda de energia no Aeroporto de Rio Verde que comprometeu o sistema de iluminação e inviabilizou o voo noturno.

O quadro de Ávilla não permitia um transporte terrestre. Ela precisa passar por um procedimento de desbridamento da necrose no pulmão, cuja unidade referência em Goiás é o Hospital Augusta Barros.