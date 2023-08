Bebê que morreu após tomar injeção teve infecção generalizada

O laudo do Instituto Médico Legal atestou que a bebê Ayslla Helena Souza Lopes, de 5 anos, teve uma sepse (infecção generalizada). A menina morreu pouco depois de receber uma injeção com dipirona, em Trindade.

No documento, é explicado que essa infecção foi causada por “impetigo disseminado no tegumento corporal”, que são lesões na pele causadas por bactérias. Não é explicado, no entanto, qual o tipo dessas lesões e como elas foram causadas.

Na época em que se iniciaram as investigações, a prefeitura de Trindade explicou que apurava um suposto erro na aplicação da injeção que foi feita em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já nesta quarta-feira (30), a prefeitura disse que ainda não recebeu o laudo com a causa da morte de Ayslla Helena Sousa e que não irá se pronunciar até que o documento oficial seja entregue à Secretaria Municipal de Saúde de Trindade.