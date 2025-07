Biblioteca Municipal Cora Coralina faz doação de livros literários à população

A Biblioteca Municipal Cora Coralina, administrada pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), promove campanha de doação gratuita de livros literários para a comunidade. A ação ocorre durante o horário de funcionamento da unidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Interessados podem visitar o local na Avenida 24 de Outubro, nº 120, Setor Campinas. Além disso, a biblioteca também recebe doações de livros, apenas literários e em boas condições de uso.

Os livros disponibilizados para doação ficam expostos logo na entrada da biblioteca. Qualquer pessoa pode escolher os títulos que desejar e levá-los para casa, sem necessidade de cadastro ou qualquer custo. A proposta é ampliar o acesso à leitura e democratizar o conhecimento, aproximando ainda mais a literatura do público goianiense.

Espaço de estudo

A Biblioteca Cora Coralina se destaca entre as unidades mantidas pela Secretaria Municipal de Cultura, ao lado da Biblioteca Municipal Marietta Telles Machado. O espaço conta com mesas coletivas, cabines de estudo individuais e mesa com capacidade para até oito pessoas, ideal para encontros de estudo, trabalhos acadêmicos ou leitura silenciosa. É um ambiente procurado por estudantes, pesquisadores e leitores em geral.

“Cuidamos com muito carinho das bibliotecas. A Cora Coralina é um patrimônio Art Déco, tombada e a atual gestão da Secult tem dedicado um olhar especial a esses monumentos, ciente da importância de cada um para a cidade e, por isso, está com projetos de restauração em andamento. O prédio da biblioteca necessita de intervenções e isso deve acontecer nos próximos meses com apoio do Iphan e da Seinfra”, explica a diretora de Ações Formativas, Difusão e Acervo Artístico Cultural da Secult, Adriana Alves.

Além de oferecer um acervo diversificado de obras literárias e materiais didáticos, a biblioteca realiza um trabalho criterioso de triagem, catalogação e organização dos livros. Os exemplares disponibilizados gratuitamente para a população são oriundos de doações recebidas da comunidade, bibliotecas particulares, escolas e faculdades, e passam por seleção antes de serem oferecidos ao público.

