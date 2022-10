Big Band Basileu França apresenta Sons do Brasil

Clássicos da Música Popular Brasileira (MPB) para celebrar o bicentenário da Independência do Brasil. Esse é o objetivo da Big Band Basileu França, que irá realizar concerto no neste domingo, 09, às 11 horas. O espetáculo é gratuito e o acesso ao Teatro Escola, em Goiânia, é por ordem de chegada.

No repertório, canções que fizeram grande sucesso, como “Monalisa” e “Samurai”, de Jorge Vercillo; “Manhã de Carnaval”, de Luiz Bonfá; “Rosa”, de Pixinguinha; “Só Danço Samba” e “Wave”, de Tom Jobim; “Aquarela do Brasil”, composta por Ary Barroso; e “Ioiô”, de Nelson Faria.

“Este é o primeiro concerto puramente brasileiro que vamos fazer. É comum tocarmos muitas músicas internacionais, até pelo formato e origem das Big Bands. Portanto, essa apresentação é mais do que especial para nós, porque temos a oportunidade de enaltecer nossa cultura”, destaca o diretor musical e maestro Marcos Lincoln.

Para o espetáculo, a Big Band Basileu França vai ser composta por Letícia Yohane e Sillas Affonso nos vocais; Davi Gabriel, Brenda Oliveira, Nicolly Noronha, Samuel Fernando e Davi Bento nos saxofones; Alan Miranda, Pedro Bezerra e João Vítor nos trombones; Pedro Henrique, Moisés, João Gabriel, Willyan Gabriel e Rebeca nos trompetes; Cláudio Luz no piano; Pedro Leite, Matheus Quintiliano e Júlia Guerra nas guitarras; e Jesse Moreira na bateria. Como convidados, o concerto contará com Leonardo Araújo no baixo e André Luiz, no trombone. A regência é do maestro Marcos Lincoln.

História

A Big Band foi criada no ano de 2018 com o intuito de fomentar o estudo de música popular, na Escola do Futuro em Artes Basileu França. A instituição de ensino é ligada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e, desde 2021, é gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT), unidade da Universidade Federal de Goiás (UFG).