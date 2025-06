Bill Gates aponta 3 profissões que a IA não vai substituir

A Inteligência Artificial (IA) tem se expandido por diversas áreas de trabalho, provocando mudanças profundas no mercado profissional. Em entrevista ao apresentador Jimmy Fallon no programa The Tonight Show Starring, Bill Gates destacou que, apesar do crescimento da IA, algumas profissões continuarão sendo indispensáveis. O bilionário incentivou a especialização em três áreas que, segundo ele, dificilmente serão substituídas por máquinas.

Carreiras humanas

A primeira delas é a programação. É essencial, pois o profissional é responsável por criar, testar e manter códigos de software que dão vida a sistemas, aplicativos, sites e jogos. Ele utiliza linguagens de programação, como Python, Java ou C++, para construir soluções tecnológicas, resolvendo problemas com lógica e criatividade. Para Gates, mesmo com apoio da IA, o conhecimento humano continuará sendo crucial na criação de soluções inovadoras.

A segunda área é a biologia, onde o profissional estuda a vida em todas as suas formas, desde as menores células até os maiores ecossistemas. Ele investiga a estrutura, crescimento, funcionamento, reprodução, origem, evolução e relações dos organismos vivos com o ambiente e entre si. O biólogo pode atuar em diversas áreas, como pesquisa, saúde, meio ambiente, educação e biotecnologia.

Por fim, ele citou o setor de energia, cuja imprevisibilidade, segundo ele, torna indispensável a presença de profissionais preparados para lidar com os desafios de um clima global em constante transformação. As áreas de atuação na área de energia são amplas e variadas, abrangendo desde a geração e transmissão de energia até a gestão de projetos e a consultoria em energia. Profissionais com formação em engenharia elétrica, engenharia de energia, ciência da computação, gestão ambiental e outras áreas relacionadas estão cada vez mais em demanda.