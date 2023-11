Black Friday 2023: é possível aproveitar sem o risco de ficar no vermelho

A Black Friday é um dos eventos mais aguardados pelos consumidores, oferecendo descontos atraentes em uma variedade de produtos e serviços. No entanto, a empolgação pode levar algumas pessoas a gastar mais do que o planejado, resultando em dívidas indesejadas. Para evitar esse cenário, é essencial adotar uma abordagem consciente e cautelosa ao fazer compras nesta data.

“Datas como a Black Friday naturalmente desencadeiam o desejo de adquirir produtos que, em outras circunstâncias, seriam considerados dispensáveis. Por isso, é fundamental desde já estabelecer uma organização que permita realizar compras vantajosas, sem correr o risco de se endividar”, esclarece Thaíne Clemente, executiva de Estratégias e Operações da Simplic, fintech de crédito pessoal 100% online.

Por isso, a executiva elenca quatro dicas para ajudar quem quer aproveitar as ofertas de forma responsável e sem se endividar. Confira:

1. Orçamento antes de mais nada

O primeiro passo para evitar dívidas durante a Black Friday é criar um orçamento claro e realista para as compras. Determine quanto dinheiro você pode gastar sem comprometer suas finanças pessoais. Lembre-se de levar em consideração suas despesas regulares, como contas mensais, alimentação, internet, água e luz antes de gastar. Ao estabelecer um limite, você terá um guia que evitará gastos impulsivos.

2. Faça uma lista de prioridades

Após definir seu orçamento, faça uma lista de prioridades. Identifique os produtos ou serviços que você realmente precisa ou deseja adquirir. Concentre-se nas categorias que mais se alinham com seus objetivos financeiros e necessidades atuais. Ter uma lista pré-determinada ajudará a evitar compras por impulso e a garantir que você adquira itens que realmente agreguem valor à sua vida.

3. Pesquise antes de comprar

Antes de comprar qualquer coisa, faça uma pesquisa detalhada sobre os produtos ou serviços em que você está interessado. Compare preços em diferentes lojas, procure análises de outros consumidores e avalie a qualidade e durabilidade dos itens. Lembre-se de que um desconto nem sempre representa um bom negócio se o produto não atender às suas expectativas. Além disso, certifique-se de estar ciente das políticas de devolução e garantia da loja para evitar arrependimentos.

4. Gerencie bem seu cartão de crédito

Apesar de útil, o cartão de crédito pode se tornar um problema, caso não seja usado com bom senso. Por conta da facilidade em parcelar compras, muitas pessoas acabam usando esse recurso até mesmo em compras pequenas, que poderiam ser pagas à vista com desconto, correndo o risco de perder o controle. O ideal é que o cartão seja utilizado somente para contas fixas, valores muito altos que realmente dependem de parcelamento ou emergências. E, claro, sempre de olho nas taxas de juros na hora de parcelar.

“A Black Friday é uma oportunidade para economizar dinheiro, mas também um momento para agir com cautela e evitar dívidas desnecessárias. Com planejamento e moderação, é possível aproveitar as ofertas de forma responsável e garantir que suas finanças permaneçam saudáveis”, orienta Thaine.