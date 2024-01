Blocos tradicionais de Goiânia fazem pré-carnaval com Durval Lelis e Ara Ketu, na Avenida Mutirão

Formada por seis tradicionais blocos da Capital: Blokinho Aê, Cateretê, Carna Rock, Cerrado, Meu Pai Te Ama e Blokinho Uai, a Liga dos Blocos Oficial do pré-carnaval de Goiânia, junto com Sesc/Fecomercio e Governo de Goiás, realizam no sábado, 3, na Avenida Mutirão (entre a T-9 e a T-55), Setor Marista, uma grande concentração a partir das 16h.

A festa tem realização da Liga, Sesc/Fecomércio e do Governo de Goiás, e apoio da Prefeitura de Goiânia deverá reunir 50 mil pessoas que poderão se divertir com cerca de 10 atrações na Avenida Mutirão, com um grande encerramento tendo Durval Lellis e Ara Ketu.

Para participar da festa, o folião pode se juntar a um dos seis blocos participantes da Liga Oficial ou mesmo participar como “pipoca” a partir das 16h na Avenida Mutirão.

Carnaval dos Amigos

O bloco é liderado pelo Bloco dos Amigos, Café Nice, Pedacinho do Xéu, Bloco do Carneiro e Bloco do Mada. A concentração será das 12h às 18h no Espaço Equatore e, a partir deste horário, seguirão o trio elétrico.

As atrações serão o cantor Serjão Loroza, Tomate, Bloco Eduardo e Mônica, Maristela Muller Biguli, Casuarina e Mario Broder.