BNDES destina R$ 150 milhões para prevenção e combate a incêndios no Cerrado e Pantanal

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou o repasse de até R$ 150 milhões em recursos não reembolsáveis do Fundo Amazônia para financiar o projeto Manejo Integrado do Fogo. A iniciativa visa fortalecer as ações de prevenção e combate a incêndios florestais nos biomas do Cerrado e do Pantanal, abrangendo, entre outros, o estado de Goiás.

O projeto, uma parceria interministerial liderada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, representa a primeira aplicação dos recursos do Fundo Amazônia em biomas fora da Amazônia Legal. Além de Goiás, serão beneficiados Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Piauí e Distrito Federal, com apoio direto às unidades do Corpo de Bombeiros Militar, brigadas florestais locais e à Força Nacional de Segurança Pública.

O objetivo é ampliar a capacidade de resposta diante do aumento dos incêndios florestais registrado em 2024, que atingiu níveis críticos, especialmente no Cerrado, onde foram queimados 9,7 milhões de hectares, e no Pantanal, com 1,9 milhão de hectares atingidos pelo fogo.

Segundo Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, “o avanço dos incêndios florestais e das queimadas não autorizadas exige uma resposta emergencial e integrada do Estado brasileiro”. Ele destacou ainda que, sob a orientação do presidente Lula, estão sendo ampliadas ações de monitoramento e controle para proteger esses biomas.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, reforçou a importância do apoio para que as unidades do Corpo de Bombeiros em Goiás e demais estados possam ser equipadas e capacitadas. Entre os equipamentos previstos estão caminhões-tanque, bombas costais, sopradores, drones e veículos especializados para o combate ao fogo.

O Manejo Integrado do Fogo será realizado em três níveis: local, com brigadas formadas por moradores treinados; estadual, com fortalecimento dos corpos de bombeiros; e interestadual, integrando a atuação da Força Nacional. Cada estado apoiado formalizará parcerias para garantir a utilização correta dos equipamentos em ações de prevenção e combate.

Para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a iniciativa representa um esforço conjunto de governo federal e estados para proteger biomas essenciais para o equilíbrio ambiental do país. Ele ressaltou que também tramita no Congresso Nacional projeto de lei para endurecer as penas contra incêndios criminosos.

Goiás, com vastas áreas do Cerrado, é um dos estados que mais sofrem com queimadas fora do período permitido e incêndios florestais, afetando a biodiversidade, a qualidade do ar e as populações locais.