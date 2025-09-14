Bolão de Goiânia acerta quina da Mega-Sena e leva mais de R$ 62 mil

Um bolão de Goiânia faturou R$ 62.314,98 no concurso 2.914 da Mega-Sena, realizado neste sábado (13), em São Paulo. A aposta premiada foi registrada na lotérica Promilhões Loterias e contou com seis cotas, que agora vão dividir o valor, cada uma recebendo R$ 10.385,83.

Os números sorteados foram 18 – 25 – 35 – 40 – 46 – 47. Apesar do prêmio, nenhuma aposta em todo o Brasil acertou as seis dezenas. Com isso, o próximo sorteio da Mega-Sena está estimado em R$ 27 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Além da aposta de Goiânia, outras 21 apostas em diferentes estados também acertaram a quina, recebendo valores próximos a R$ 62 mil. Entre os maiores prêmios, estão os bolões do Ceará e do Rio Grande do Sul, que somaram mais de R$ 124 mil cada.

Já na faixa de quatro acertos, 1.539 apostas foram premiadas, com valores individuais de R$ 1.468,33. Os vencedores estão espalhados por vários estados, como Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo.

Para quem quiser participar dos próximos sorteios, as apostas podem ser feitas até as 19h do dia do concurso em qualquer lotérica do país ou no site da Caixa. É possível escolher entre jogos simples ou bolões, opção que aumenta as chances de ganhar, como ocorreu com o bolão de Goiânia.