Os pagamentos do Bolsa Família 2025 referentes ao mês de setembro começam nesta quarta-feira (17/09). Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1. O valor mínimo previsto é de R$ 600 por família, podendo aumentar de acordo com adicionais, como o Benefício Primeira Infância e o Benefício Variável Familiar.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os depósitos seguem de forma escalonada até o dia 30 de setembro, sempre nos últimos 10 dias úteis do mês. A exceção ocorre em dezembro, quando os pagamentos são antecipados.

📅 Calendário do Bolsa Família – Setembro 2025

NIS final 1 – 17/09

NIS final 2 – 18/09

NIS final 3 – 19/09

NIS final 4 – 22/09

NIS final 5 – 23/09

NIS final 6 – 24/09

NIS final 7 – 25/09

NIS final 8 – 26/09

NIS final 9 – 29/09

NIS final 0 – 30/09

📌 Próximos pagamentos previstos:

Outubro: 20 a 31/10

Novembro: 14 a 28/11

Dezembro: 10 a 23/12

Quem pode receber o Bolsa Família 2025?

O programa é voltado a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico).

Renda familiar per capita deve ser de até R$ 218 por pessoa .

Também é necessário cumprir contrapartidas sociais , como: manter crianças e adolescentes na escola; manter vacinação em dia; realizar pré-natal no caso de gestantes.



Como sacar ou movimentar o benefício

Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, internet banking, ou com o cartão do Bolsa Família, que permite compras na função débito. Também é possível sacar em:

casas lotéricas;

correspondentes Caixa Aqui;

terminais de autoatendimento;

agências da Caixa.

📌 Dicas importantes para beneficiários