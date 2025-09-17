search
Geral

Bolsa Família 2025: pagamentos de setembro começam hoje (17); veja quem recebe e calendário completo

Beneficiários com NIS final 1 recebem nesta quarta-feira (17). Valor mínimo é de R$ 600 por família, com adicionais conforme perfil


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 17/09/2025 - 11:16

Os pagamentos do Bolsa Família 2025 referentes ao mês de setembro começam nesta quarta-feira (17/09). Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1. O valor mínimo previsto é de R$ 600 por família, podendo aumentar de acordo com adicionais, como o Benefício Primeira Infância e o Benefício Variável Familiar.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os depósitos seguem de forma escalonada até o dia 30 de setembro, sempre nos últimos 10 dias úteis do mês. A exceção ocorre em dezembro, quando os pagamentos são antecipados.

📅 Calendário do Bolsa Família – Setembro 2025

  • NIS final 1 – 17/09

  • NIS final 2 – 18/09

  • NIS final 3 – 19/09

  • NIS final 4 – 22/09

  • NIS final 5 – 23/09

  • NIS final 6 – 24/09

  • NIS final 7 – 25/09

  • NIS final 8 – 26/09

  • NIS final 9 – 29/09

  • NIS final 0 – 30/09

📌 Próximos pagamentos previstos:

  • Outubro: 20 a 31/10

  • Novembro: 14 a 28/11

  • Dezembro: 10 a 23/12

Quem pode receber o Bolsa Família 2025?

O programa é voltado a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico).

  • Renda familiar per capita deve ser de até R$ 218 por pessoa.

  • Também é necessário cumprir contrapartidas sociais, como:

    • manter crianças e adolescentes na escola;

    • manter vacinação em dia;

    • realizar pré-natal no caso de gestantes.

Como sacar ou movimentar o benefício

Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, internet banking, ou com o cartão do Bolsa Família, que permite compras na função débito. Também é possível sacar em:

  • casas lotéricas;

  • correspondentes Caixa Aqui;

  • terminais de autoatendimento;

  • agências da Caixa.

📌 Dicas importantes para beneficiários

  • Estar no CadÚnico não garante automaticamente o recebimento; é preciso que a inscrição seja validada conforme as regras do programa.

  • Para manter o benefício ativo, é essencial manter os dados do cadastro sempre atualizados.

  • Famílias podem consultar o valor e o calendário de pagamento diretamente no app Bolsa Família.

