Os pagamentos do Bolsa Família 2025 referentes ao mês de setembro começam nesta quarta-feira (17/09). Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1. O valor mínimo previsto é de R$ 600 por família, podendo aumentar de acordo com adicionais, como o Benefício Primeira Infância e o Benefício Variável Familiar.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, os depósitos seguem de forma escalonada até o dia 30 de setembro, sempre nos últimos 10 dias úteis do mês. A exceção ocorre em dezembro, quando os pagamentos são antecipados.
📅 Calendário do Bolsa Família – Setembro 2025
NIS final 1 – 17/09
NIS final 2 – 18/09
NIS final 3 – 19/09
NIS final 4 – 22/09
NIS final 5 – 23/09
NIS final 6 – 24/09
NIS final 7 – 25/09
NIS final 8 – 26/09
NIS final 9 – 29/09
NIS final 0 – 30/09
📌 Próximos pagamentos previstos:
Outubro: 20 a 31/10
Novembro: 14 a 28/11
Dezembro: 10 a 23/12
Quem pode receber o Bolsa Família 2025?
O programa é voltado a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico).
Renda familiar per capita deve ser de até R$ 218 por pessoa.
Também é necessário cumprir contrapartidas sociais, como:
manter crianças e adolescentes na escola;
manter vacinação em dia;
realizar pré-natal no caso de gestantes.
Como sacar ou movimentar o benefício
Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, internet banking, ou com o cartão do Bolsa Família, que permite compras na função débito. Também é possível sacar em:
casas lotéricas;
correspondentes Caixa Aqui;
terminais de autoatendimento;
agências da Caixa.
📌 Dicas importantes para beneficiários
Estar no CadÚnico não garante automaticamente o recebimento; é preciso que a inscrição seja validada conforme as regras do programa.
Para manter o benefício ativo, é essencial manter os dados do cadastro sempre atualizados.
Famílias podem consultar o valor e o calendário de pagamento diretamente no app Bolsa Família.