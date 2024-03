Bombeiros atendem a adolescente que deu à luz dentro do banheiro de Posto de Saúde em Goiânia

Na tarde de ontem, 28,, a Unidade de Suporte Avançado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás atenderam ao chamado de ocorrência de uma vítima de 16 anos puérpera no Cais Amendoeiras em Goiânia. Chegando no local a equipe foi informada de que a adolescente havia entrado em trabalho de parto, nascendo o filho de aproximadamente 38 semanas, dentro do banheiro do referido posto de saúde.

O recém-nascido veio a cair dentro do vaso sanitário e devido a queda apresentava TCE leve e estava um pouco cianótico mas respirando normalmente. Os funcionários do posto realizaram o primeiro atendimento e em seguida nossa equipe composta por médico, enfermeira e auxiliar realizaram os cuidados necessários e o trasporte da puérpera e do filho até a Maternidade Dona Íris em Goiânia.