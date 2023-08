Bombeiros atendem acidente com morte na GO-164

Na tarde desta terça-feira, 29, uma equipe do Corpo de Bombeiros, composta por militares da cidade de Goiás e de São Luís de Montes Belos, foram acionados para um grave acidente na GO-164, que liga os municípios de Sanclerlândia e Mossâmedes.

O acidente ocorreu quando uma carreta bitrem, carregada com calcário, estava atravessando a ponte sobre o córrego Fartura e colidiu com uma caminhonete que se aproximava no sentido oposto. O impacto foi tão severo que a carreta desviou de sua rota e caiu da ponte, resultando em um incêndio.

O motorista da carreta morreu no local do acidente. Já o motorista da caminhonete envolvida na colisão foi prontamente socorrido e transportado para o hospital de Mossâmedes, onde recebeu cuidados médicos.