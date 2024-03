Bombeiros atendem acidente grave na GO-060, no trevo de Diorama

Neste domingo, dia 31, por volta das 9h, o Corpo de Bombeiros atendeu a um grave acidente na GO-060, no trevo de Diorama. O acidente envolveu um veículo de grande porte e um carro de passeio. Ao chegar no local, a equipe de resgate constatou que a vítima do carro de passeio estava fora do veículo, já sem sinais vitais.

A vítima foi retirada do veículo por terceiros e deixada no canteiro da rodovia. Em seguida, a guarnição do Atendimento Pré-Hospitalar (ABS) realizou o isolamento da bateria do carro e providenciou a sinalização e segurança do local, aguardando a chegada da Polícia Rodoviária e do Instituto Médico Legal (IML).

A ocorrência mobilizou uma ambulância e um caminhão, com um total de cinco bombeiros empenhados no atendimento e na prestação de assistência no local do acidente.