Bombeiros buscam por jovem que desapareceu no Lago Corumbá

Pelo segundo dia, o Corpo de Bombeiros realiza buscas pelo jovem Eduardo Pádua, de 27 anos, que desapareceu após a canoa virar no Lago Corumbá IV, em Abadiânia.

O acidente aconteceu no último domingo (07), quando Eduardo estava pescando em uma canoa com mais cinco pessoas. Segundo testemunhas, o boné de Eduardo caiu na água e, ele na tentativa de pegá-lo, acabou caindo justamente no momento em que as águas ficaram mais agitadas.

Os outros cinco ocupantes conseguiram sair do lago após a canoa virar, mas Eduardo acabou se afogando.