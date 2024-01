Bombeiros buscam por piloto que perdeu controle de embarcação

O Corpo de Bombeiros de Rio Verde está buscando por um homem que pilotava uma canoa no Rio Verdinho, em Itarumã. De acordo com a corporação o homem estava com a esposa e rebocava uma boia com outro homem e uma criança. Ao perder o controle da embarcação, todos caíram no rio e foram golpeados pela canoa, que seguiu ligada.

O homem que estava na boia, a mulher e a criança conseguiram chegar à margem do lago e foram socorridos por terceiros. O piloto está desaparecido.

Quatro mergulhadores de Goiânia se deslocaram para o município e fazem as buscas.