Bombeiros combatem incêndio em ônibus na BR-060 em Anápolis

Na madrugada deste sábado, 13, por volta das 3h27, o Corpo de Bombeiros Militar de Anápolis foi acionado para combater um incêndio em um ônibus de transporte rodoviário na BR-060, km 46, a cerca de 10 km de Abadiânia no sentido Alexânia.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio atingiu o veículo de grande porte, que estava em chamas quando as equipes chegaram ao local. Os bombeiros montaram uma linha de combate ao fogo e utilizaram 4.000 litros de água com a ajuda de LGE (Lança de Gás Expansível) para controlar as chamas.

Felizmente, não houve vítimas no incidente. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.