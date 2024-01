Bombeiros combatem incêndio em residência no Parque Atheneu

Bombeiros foram acionados para conter um incêndio em uma edificação de dois pavimentos no Parque Atheneu, em Goiânia, nesta terça-feira, 9, por volta das 8h55. O local abrigava uma açaiteria no térreo e uma área residencial no segundo pavimento.

O fogo ficou confinado à cozinha do segundo pavimento e foi prontamente controlado pelas equipes do CBMGO, que impediram sua propagação.

Durante a operação, os bombeiros adentraram na residência e resgataram uma vítima, um homem, que recebeu atendimento médico no local e foi encaminhado ao Hugo para avaliação mais detalhada.