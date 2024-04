Na tarde de hoje, 11, aconteceu um vazamento de etanol durante a limpeza de um dos reservatórios de combustível de um posto situado na Rua 82, Setor Sul, em Goiânia, em frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira.

Foram deslocadas até o local três viaturas, totalizando 10 bombeiros, que realizaram o fechamento da via e a contenção e limpeza do produto. Logo após, a via foi liberada e seguiu seu fluxo com normalidade.

A ocorrência durou aproximadamente 25 minutos. Não houve vítimas.