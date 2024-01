Bombeiros de Catalão resgatam vítimas de colisão frontal entre dois veículos

Na manhã desta segunda-feira, 01, a equipe de Bombeiros de Catalão foi acionada para atender a uma ocorrência de colisão frontal entre dois veículos na GO 305, próximo às cidades de Goiandira e Cumari.

Os envolvidos, ambos condutores dos veículos, uma mulher de 33 anos e um homem de 71 anos, foram prontamente socorridos. Apesar das contusões e fraturas diversas, encontravam-se conscientes durante o atendimento no local.

A ambulância de Cumari, realizou o transporte das vítimas para receberem os cuidados necessários. As autoridades locais estão investigando as circunstâncias do acidente.