Bombeiros de Niquelândia atendem vítima de acidente de trânsito na GO-237

Por volta das 14h30 deste sábado, 30, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foram acionadas para atender vítimas de um acidente de trânsito ocorrido na GO-237, zona rural de Niquelândia.

O acidente envolveu dois veículos de passeio, resultando em um capotamento. No total, quatro pessoas estavam nos carros no momento da discussão.

Uma viatura do CBMGO foi deslocada para o resgate. Entre as vítimas, apenas uma, uma mulher de 46 anos, necessitada de atendimento dos bombeiros. Ela apresentou trauma craniano leve e escoriações diversas. Após receber os primeiros socorros no local, foi encaminhada para uma unidade de saúde para cuidados adicionais.