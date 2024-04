Bombeiros encerram buscas subaquáticas na Barragem do Rio Verdão, Rio Verde

Os Bombeiros Militares do Estado de Goiás anunciaram o encerramento das buscas subaquáticas na Barragem do Rio Verdão, localizada no município de Rio Verde. A decisão foi tomada devido à complexidade da situação e ao alto risco envolvido nas atividades submersas no local.

Desde o dia 11 de abril (quinta-feira), quando a vítima desapareceu enquanto prestava serviços de manutenção na barragem, os mergulhadores têm trabalhado incessantemente para localizar e resgatar o corpo. No entanto, a profundidade e o constante turbilhonamento da água impediram uma aproximação segura.

Uma equipe de busca e salvamento permanecerá no local nos próximos dias, monitorando a superfície do rio e áreas próximas à barragem, preparada para agir caso o corpo da vítima se solte e venha à tona.

Os especialistas em mergulho da corporação estão colaborando com o corpo técnico da empresa responsável pela barragem para explorar alternativas técnicas de engenharia que possam facilitar o acesso e o resgate do corpo do mergulhador civil.

O Corpo de Bombeiros se solidariza com a família da vítima e reitera seu compromisso em empregar todos os esforços necessários para um desfecho satisfatório e seguro desta ocorrência.