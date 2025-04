Bombeiros encontram corpo de jovem desaparecida no Rio Araguaia após quatro dias de buscas

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) concluiu, nesta segunda-feira (21), a operação de busca e resgate da pedagoga Ana Flávia Abreu, de 26 anos, vítima de afogamento no Rio Araguaia. O corpo da jovem foi localizado na manhã de domingo (20), no Rio Claro, próximo ao município de Montes Claros de Goiás — cerca de 7 km do último ponto onde havia sido vista, na região do Rancho da Viúva, em São Miguel do Araguaia.

Ana Flávia estava desaparecida desde a última quinta-feira (18), quando a canoa em que estava com familiares virou. Segundo relatos, ela e o namorado foram arrastados pela correnteza. O rapaz conseguiu ser resgatado por populares com o auxílio de uma embarcação, mas a jovem não foi localizada naquele momento.

A complexidade da ocorrência mobilizou uma equipe especializada de mergulhadores do CBMGO, que se deslocou de Goiânia para realizar as buscas subaquáticas em áreas de difícil acesso e com correnteza intensa. Os trabalhos tiveram início na manhã de segunda-feira, e o corpo foi avistado no início da tarde por civis que integravam a força-tarefa voluntária.

“Enquanto realizávamos sucessivos mergulhos, fomos informados por populares que haviam visualizado o corpo cerca de 7 km rio abaixo. Nossa equipe se deslocou até o local, confirmou que se tratava da vítima e fez o resgate até a margem”, informou o CBMGO em nota oficial.