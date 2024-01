Bombeiros localizam corpo de homem desaparecido na barragem João Leite

Na manhã deste domingo, 31, a equipe de bombeiros foi acionada para realizar buscas a um homem de 47 anos, desaparecido desde a noite de sábado, enquanto pescava na Barragem João Leite.

Segundo relatos dos familiares, o homem teria saído para pescar no sábado e não retornou, gerando preocupação entre os parentes que, prontamente, comunicaram as autoridades locais. As operações de busca começaram pela manhã, mobilizando uma equipe dedicada na tentativa de localizar o desaparecido.

Após um dia inteiro de buscas incansáveis, os bombeiros conseguiram encontrar o corpo da vítima por volta das 17h50min, a uma profundidade aproximada de 4 metros na Barragem João Leite.

Imediatamente, as autoridades locais, incluindo a Polícia Militar e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionadas para dar prosseguimento aos procedimentos legais.