Bombeiros localizam corpo de jovem desaparecido em Alto Paraíso

Após três dias de intensa busca, os bombeiros localizaram o corpo de um jovem de 26 anos, desaparecido em uma área rural próxima ao município. A vítima foi encontrada no leito do rio, a aproximadamente 8 metros da margem, na região conhecida como Praia de Pedra. Apesar dos esforços da equipe de resgate e salvamento, o rapaz foi encontrado sem vida.

No primeiro dia de buscas, uma equipe da 9° CIBM coletou informações e realizou buscas primárias na mata, partindo do ponto inicial do desaparecimento. Nos dias seguintes, a busca foi intensificada com o auxílio de cães farejadores e equipes formadas por familiares e amigos da vítima. Infelizmente, o desfecho foi trágico, e o corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Técnico Científica para os procedimentos necessários.