Bombeiros, PF e igrejas têm a maior confiança dos brasileiros

Uma pesquisa realizada pelo Ipec, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, revelou que o Corpo de Bombeiros, a Polícia Federal e as igrejas são as instituições com maior índice de confiança entre a população.

De acordo com o levantamento, numa escala de 0 a 100 pontos, em que 100 pontos é o grau máximo de confiança, os bombeiros receberam a maior pontuação do Índice de Confiança Social entre 20 instituições, com 87 pontos. A Polícia Federa e igrejas vêm na sequência, ambas com 70 pontos, também repetindo os números de 2022.

As escolas públicas, com 67, e as Forças Armadas, com 66, aparecem na sequência.

Congresso Nacional, com 40 pontos, e partidos políticos, com 34, aparecem na lanterna da lista, mas registrando suas maiores marcas na pesquisa, iniciada em 2009, ainda pelo Ibope, cuja metodologia foi mantida pelo Ipec.

A nova sondagem, que tem margem de erro de 2 pontos percentuais, foi realizada entre 1 e 5 de julho com 2.000 pessoas em 127 municípios do país.