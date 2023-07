Bombeiros resgatam gato preso em cano nos Jardins Itália

Bombeiros do 8º Batalhão Bombeiro Militar de Goiânia foram acionados para realizar um resgate inusitado: um gato que estava preso em um cano sob o deck de uma piscina. O chamado foi feito pelos moradores, que ouviram os miados do animal em aflição. A ocorrência foi no condomínio Jardins Itália, na manhã de hoje.

A situação exigiu a habilidade e o cuidado dos bombeiros, que prontamente se dirigiram ao local indicado. Para resgatar o gato, foi necessário desmontar parte do deck e realizar escavações até alcançar o cano onde o animal estava preso. Em uma operação meticulosa, os bombeiros abriram o encanamento, permitindo a liberação do felino. A ação dos bombeiros foi fundamental para o salvamento do gato, que se encontrava em uma situação de risco. O animal ficou sob responsabilidade do solicitante.