Bombeiros resgatam jiboia em restaurante na GO-139

No sábado, dia 30, o 9° Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás foi acionado para uma missão de Busca e Salvamento/Captura de animal silvestre, especificamente uma cobra jiboia, que foi encontrada no estabelecimento comercial de um solicitante, localizado na Zona Rural, na GO-139.

Após o acionamento às 16h, uma viatura foi despachada para o local da ocorrência. Utilizando técnicas apropriadas e um gancho especializado, a equipe de resgate conseguiu capturar a cobra jiboia sem causar danos ao animal.

Posteriormente, a jiboia foi libertada em uma área de mata, fora do perímetro urbano, garantindo sua segurança e retorno ao habitat natural.