Bombeiros resgatam ouriço de telhado de casa em Pires do Rio

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar sediado em Pires do Rio (14ªCIBM) foi acionada na manhã de hoje para uma ocorrência de busca e salvamento em uma residência. O chamado envolvia a presença de um animal silvestre, um ouriço, que se encontrava no telhado da casa.

Os bombeiros, munidos de equipamentos de proteção individual, uma escada e a caixa de captura apropriada, realizaram a operação de resgate. A equipe resgatou o ouriço de maneira segura e, posteriormente, ele foi solto no seu habitat natural.