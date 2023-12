Bombeiros resgatam vítimas de acidente presas às ferragens

O Corpo de Bombeiros de Planaltina de Goiás, no Entorno de Distrito Federal, retirou das ferragens de um veiculo dois passageiros de um veículo que se envolveu em um acidente na GO-118 km 24, Zona Rural, município de São Gabriel.

Segundo informações dos Bombeiros, o acidente envolveu dois veículos de pequeno porte. Os militares utilizaram técnicas de salvamento veicular no resgate das duas vítimas, condutor e passageiro de um único veículo. Com suposta fratura em membros inferiores, eles foram encaminhadas, com apoio do Samu, para o Hospital de Formosa.

A terceira vítima, que estava no outro carro recebeu o atendimento no local e recusou o transporte para unidade de saúde.