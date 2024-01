Bombeiros salvam bebê engasgado em Luziânia

Na tarde desta terça-feira, 30, uma família desesperada correu até o quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), em Luziânia, em busca de ajuda para salvar um bebê de 45 dias que havia se engasgado com leite materno. A avó chegou com a criança no colo, enquanto a mãe, ainda em choque, permanecia no carro.

Imediatamente, o Sargento Peixoto, integrante da equipe de plantão, saiu para realizar o resgate. Ao chegar, deparou-se com a situação crítica: o bebê estava com as vias aéreas obstruídas, apresentando cianose nos lábios e mãos, indicando falta de oxigênio. Sem perder tempo, o militar tomou a criança em seus braços e iniciou manobras de desobstrução.

Após duas manobras precisas, o sargento conseguiu restabelecer a respiração do bebê, recuperando seus sinais vitais. O atendimento rápido e eficaz tranquilizou os familiares presentes.

A equipe de resgate avaliou a criança e seus sinais vitais, certificando-se de que estava fora de risco. Ofereceram-se para levá-lo ao hospital de referência, mas a mãe e avó do bebê expressaram gratidão pelo atendimento prestado pelos bombeiros, recusando o transporte e optando por levá-lo para casa. O bebê, que voltou a respirar normalmente, aparentava estar bem, graças à pronta intervenção do CBMGO.