Boogarins lança álbum ‘Bacuri’ em show especial no Martim Cererê

A banda goiana Boogarins, referência no rock psicodélico contemporâneo, retorna a Goiânia para lançar seu novo disco, “Bacuri”, nesta sexta-feira (18/7). O palco deste reencontro especial com o público goiano será o Centro Cultural Martim Cererê, espaço simbólico na trajetória da banda e de tantos outros nomes da cena alternativa da capital. O evento tem início às 20h, e os ingressos estão à venda na plataforma Bilheteria Digital.

Lançado em dezembro de 2024, cinco anos após o último álbum de inéditas, Bacuri mescla a experimentação sonora já conhecida da banda com um novo grau de maturidade lírica e musical. Gravado de forma totalmente independente, na casa onde moram alguns dos integrantes em São Paulo, o disco foi produzido pela própria banda em parceria com a engenheira de áudio Alejandra Luciani.

O título Bacuri faz alusão ao fruto amazônico e também à infância — metáfora que dialoga com a nova fase dos músicos, agora pais e mais maduros. Com 10 faixas compostas por todos os integrantes e uma produção cuidadosa que equilibra sensibilidade e potência, Bacuri foi reconhecido pela crítica: em 2024, o grupo levou o prêmio APCA na categoria “Show do Ano”, com três diferentes apresentações.

No Martim Cererê, neste dia 18, o público poderá vivenciar de perto a atmosfera única que o Boogarins criou ao longo de mais de uma década, agora ainda mais afiada, intensa e íntima.

Formado por Benke Ferraz, Dinho Almeida, Raphael Vaz (Fefel) e Ynaiã Benthroldo, o Boogarins acumula mais de 300 shows em países da Europa, América do Norte e América Latina, com passagens por festivais como Coachella, Lollapalooza, Primavera Sound e Rock in Rio Lisboa. Fundado em 2013, em Goiânia, o grupo soma cinco álbuns de estúdio, duas coletâneas e uma indicação ao Grammy Latino.

Serviço

Boogarins – Lançamento do disco Bacuri

Data: Sexta-feira (18/7) Horário: a partir das 20h

Local: Centro Cultural Martim Cererê (Travessa Bezerra de Menezes, Setor Sul – Goiânia/GO)

Ingressos: aqui