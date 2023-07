Brasil tem o maior número de estupros da história

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 revelam que o Brasil registrou, em 2022, o maior número de vítimas de estupro da história. Foram 74.930 vítimas. O número, é a maior quantidade já contabilizada e representa um crescimento de 8,2%, quando comparado a 2021.

Segundo o levantamento, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais da metade das vítimas – 61,4% – tem no máximo 13 anos de idade. Os dados ainda mostram que a maioria dos casos de estupro – 68,3% – aconteceram dentro da residência da própria vítima, durante o dia e que tem como principais alvos pessoas vulneráveis. A maior parte das vítimas são do gênero feminino (88,7%) e negras (56,8%). “Os são números escandalosos e chocantes, mas a gente também está falando de dados que talvez não traduzem a total massa do problema. A gente lida com um crime que é muito subnotificado. Primeiro, a gente precisa lidar com essa fragilidade, que é a dificuldade de se denunciar um crime como esse”, avalia a pesquisadora-sênior do FBSP, Juliana Brandão.