Brasil x França: onde acompanhar as quartas de final do Mundial de vôlei feminino

A seleção brasileira volta à quadra nesta quinta-feira (4/9), às 7h (horário de Brasília), para enfrentar a França pelas quartas de final do Mundial de vôlei feminino. O duelo será realizado em Bangkok, na Tailândia.

Ficha do confronto

Competição: Mundial de vôlei feminino – quartas de final

Local: Bangkok, Tailândia

Data: 04 de setembro de 2025 (quinta-feira)

Horário: 7h (de Brasília)

Transmissão: Sportv2 (TV fechada) e Volleyball World (streaming)

Transmissão ao vivo

O jogo poderá ser acompanhado no canal Sportv2, na TV fechada, e pela plataforma Volleyball World, via streaming.

O momento das seleções

Brasil favorito

Invicto até aqui, o Brasil encerrou a primeira fase na liderança do Grupo C. Nas oitavas, venceu a República Dominicana por 3 sets a 1, consolidando-se como uma das principais candidatas ao título. No encontro com a França na fase de grupos, a seleção brasileira saiu vencedora em uma partida equilibrada, fechada em 3 sets a 2.

França em ascensão

A França chega motivada após eliminar a China, uma das potências da modalidade, com vitória por 3 sets a 1. Na fase inicial, terminou na segunda colocação do Grupo C, atrás justamente do Brasil, adversário que volta a enfrentar agora em busca de uma vaga na semifinal.