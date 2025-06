Brasileiros classificados, argentinos voltam para casa

Antes de começar a Copa do Mundo de Clubes, os times brasileiros eram desprezados pela imprensa, principalmente a europeia. Os grandes favoritos estavam entre os times do velho continente e os argentinos. Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras surpreenderam o mundo e estão nas oitavas de final e um brasileiro está garantido nas quartas de final, uma vez que Botafogo e Palmeiras se enfrentam nas oitavas de final. Um passa e o outro volta para o Brasil. Boca Jr. e River Plate não se classificaram e estão eliminados da Copa do Mundo de Clubes. Mas o River Plate volta para Buenos Aires com um título: o de time mais violento do Mundial.

Dos quatro brasileiros, o Fluminense é o time que praticou o futebol menos convincente. Se classificou em segundo lugar, com cinco pontos ganhos, depois de empatar com o africano Mamelodi Sundowns. As oitavas de final começam no próximo sábado com o duelo brasileiro entre Palmeiras x Botafogo. O Flamengo joga no domingo às 16 hs contra o Bayern de Munique e o Fluminense encara a Inter de Milão na segunda-feira às 15 hs. O time brasileiro com melhor participação no torneio internacional é o Flamengo, líder do grupo D. O rubro-negro já tem premiação de R$ 152 milhões, premiação recorde entre os quatro brasileiros na competição.

Vila Nova x Atlético

O clássico entre Vila Nova e Atlético já contagiou a cidade. Jogo marcado para sábado às 16 horas no Onésio Brasileiro Alvarenga deve ter lotação esgotada pelos torcedores vilanovenses, que acreditam em reabilitação contra o Dragão campineiro jogando em casa. Enquanto o Vila vive momentos de instabilidade na competição, o Atlético é só tranquilidade. O técnico Fábio Matias passou por duas derrotas logo quando chegou e conseguiu dar a volta por cima. Luisinho Lopes busca os primeiros pontos depois de sua volta ao comando técnico do Vila Nova. O treinador avalia que o time evoluiu bastante nos treinamentos. Lopes quer o Vila sendo forte novamente, principalmente no setor defensivo, que já foi o ponto forte da equipe colorada. Para o Atlético, o empate é considerado um bom resultado. No Vila, apenas uma vitória trará tranquilidade ao ambiente na toca do Tigre.

Goiás terá a volta de titulares

A contusão da zaga titular do Goiás desarticulou toda a equipe. O time, que defendia uma invencibilidade na competição, entrou em crise técnica e acabou perdendo as duas últimas partidas. O time da Serrinha ainda é o líder da série B, mas perdeu a “gordura” acumulada nas partidas anteriores. Para o jogo contra a Chapecoense o Goiás deve voltar a ter quase toda a defesa titular. A ausência confirmada deve ser o zagueiro Lucas Ribeiro, que seguirá fora. Titi permanece como titular ao lado de Messias, que volta de contusão.

O Goiás ingressou com pedido de impugnação da partida contra o Athletic. O clube goiano entende que houve “erro de direito” após o uso do VAR para revisão de uma expulsão depois do segundo cartão amarelo.O pedido foi entregue no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A expectativa é que o julgamento no pleno do STJD ocorra de 30 a 40 dias após o pedido ser protocolado no Tribunal. A atitude do árbitro ao consultar o VAR para revisar lance de expulsão após o segundo cartão amarelo fere protocolo aprovado pela FIFA.

MOSAICO

+++ A equipe do Goiás Sub-13 sagrou-se campeã goiana da categoria ao vencer o Vila Nova por 2 a 1, no placar agregado. No jogo final realizado ontem no estádio Hailé Pinheiro, o Vila Nova venceu por 1 a 0, mas na partida anterior realizada no OBA, o Goiás venceu por 2 a 0.

+++ O Bahia anunciou a renovação de contrato do técnico Rogério Ceni até dezembro de 2027. A diretoria já vinha conversando com o treinador e tratava o assunto como prioridade.

+++ O Goiás vê média de gols sofridos dobrar e liga alerta defensivo. A Equipe ainda possui bons números defensivos na série B, mas perdeu o status de melhor defesa da competição.

+++ O Palmeiras chega às oitavas de final com seis jogadores pendurados. São seis jogadores e o técnico Abel Ferreira correndo risco de suspensão. No Mundial de Clubes a punição acontece após apenas dois cartões amarelos.

+++ O Vila Nova anuncia a contratação do técnico Fabrício Carvalho, que já passou pelo Rio Verde e Abecat de Ouvidor. Carvalho chega para assumir o time Sub-20 do Tigrão.

