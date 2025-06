BRF realiza abate preventivo de 74 mil aves em Goiás após foco de gripe aviária

A BRF, uma das maiores empresas de alimentos do país, realizou no último fim de semana o abate preventivo de 74 mil aves em uma granja localizada no município de Santo Antônio da Barra, no interior de Goiás. A medida foi adotada de forma voluntária e preventiva pela companhia, após a confirmação de um caso de gripe aviária em aves domésticas na mesma região.

As aves abatidas pertenciam a uma granja parceira da BRF e estavam dentro do raio de vigilância sanitária estabelecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que prevê monitoramento e inspeção detalhada em um perímetro de até 10 quilômetros a partir do foco identificado. A medida foi autorizada oficialmente pelas equipes de vigilância do Mapa e pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás (Seapa).

Em nota, a BRF afirmou que a decisão teve caráter estratégico e visou contribuir para os esforços nacionais de biosseguridade, reforçando a prevenção da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em todo o território goiano e brasileiro. “A ação incluiu apenas as aves dessa propriedade e foi concluída no último final de semana”, informou a companhia.

O abate foi realizado na unidade industrial da BRF em Mineiros (GO), localizada a cerca de 230 quilômetros de Santo Antônio da Barra. Segundo a empresa, os animais saudáveis foram destinados para processamento industrial de uso interno, como produção de ração, garantindo que não entrassem na cadeia alimentar para consumo humano.

Orientação à população

As autoridades reforçam que o consumo de carne de frango e ovos segue seguro e que não há risco de transmissão da gripe aviária por meio desses alimentos. O alerta, no entanto, permanece para que a população não toque em aves doentes ou mortas e informe imediatamente os órgãos de vigilância em caso de suspeita.