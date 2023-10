Bruno Peixoto diz que Alego pode abrir CPI da Equatorial

“Se não apresentarem soluções em 15 dias, a Assembleia dará respostas por meio de uma CPI”, disse o presidente da Assebleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto, à diretoria da Equatorial Goiás. Peixoto recebu, juntamente com um grupo de parlamentares, nesta segunda-feira, 2, o CEO da Equatorial Goiás, Lener Jayme, para tratar dos recorrentes problemas relativos à prestação do serviço nos municípios, como as excessivas quedas de energia e a falta de estrutura para instalação de ar-condicionado nas unidades escolares.

Ao cobrar respostas e soluções da diretoria da companhia, o presidente da Alego afirmou que a Equatorial Goiás terá um prazo de 15 dias para apresentar, em audiência pública na Casa de Leis, um plano de ação para melhorias no sistema energético, bem como os investimentos que serão realizados no estado. De acordo com ele, caso isso não seja feito de forma concreta e convincente, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) será aberta para tratar da questão.

“A população goiana não suporta mais esse número excessivo de quedas de energia e o descasco com o consumidor. Além disso, temos recebido várias reclamações com relação aos colégios públicos e privados em Goiás que possuem ar-condicionado, mas não conseguem fazer as ligações porque não tem capacidade para a rede. Então nós estamos cobrando todas essas ações e, se caso não apresentarem soluções em um prazo de 15 dias, se não forem convincentes e não agirem, a Assembleia Legislativa dará respostas por meio de uma CPI”, afirmou Bruno Peixoto.

Além do presidente da Alego, também participaram da reunião os deputados Talles Barreto (UB), Gugu Nader (Agir), Bia de Lima (PT), Clécio Alves (Republicanos), Veter Martins (Patriota), Amauri Ribeiro (UB) e Coronel Adailton (Solidariedade).