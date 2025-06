A nostalgia está com tudo nas telas do Moviecom Buriti nesta semana. Entre os dias 12 e 18 de junho, o cinema localizado em Aparecida de Goiânia traz uma programação recheada de emoções para todos os públicos, apostando em uma combinação estratégica de remakes, continuações e estreias com apelo emocional — e muita adrenalina.

O destaque fica por conta do live-action de Lilo & Stitch, que promete conquistar antigos e novos fãs com a releitura do clássico da Disney. A história da garotinha havaiana e seu alienígena bagunceiro ganha nova roupagem, mantendo o tom caótico e emocionante da animação original. O filme será exibido em múltiplas salas e horários, refletindo a aposta da distribuidora no sucesso da produção.

Outro ponto alto é a exibição do novo capítulo da franquia apocalíptica com “Extermínio: A Evolução“, sequência direta do cultuado “28 Weeks Later”. A trama, que se passa décadas após a primeira infecção zumbi, traz novos desdobramentos num cenário de sobrevivência em ilhas isoladas, com direito a mutações misteriosas e tensão constante.

Para os fãs de ação com toque de vingança, “Bailarina” surpreende ao misturar delicadeza com brutalidade: uma assassina treinada desde a infância encontra na dança clássica a camuflagem perfeita para sua jornada violenta. Já em “Missão Impossível – O Acerto Final”, Tom Cruise retorna como Ethan Hunt em sua oitava missão, desta vez em rota de colisão com uma inteligência artificial descontrolada.

E tem mais revival: “Karate Kid: Lendas” une gerações ao reunir Daniel LaRusso e Mr. Han (Jackie Chan) em uma narrativa que conecta o universo da trilogia original, o reboot de 2010 e a série “Cobra Kai”. Um encontro de mestres, discípulos e novas filosofias, ideal para quem cresceu nos anos 80 e quer apresentar a história para a nova geração.

E para quem busca leveza e aventura, “Como Treinar Seu Dragão” ganha uma versão em live-action e domina várias salas. A jornada de Soluço e Banguela por aceitação e amizade entre vikings e dragões segue encantando plateias — agora com uma nova estética e elenco.

Com uma programação que aposta em sentimentos familiares — como a saudade, o heroísmo e a necessidade de pertencer —, o cinema do Buriti Shopping se transforma, nesta semana, em um verdadeiro ringue de emoções, onde o passado e o presente se cruzam na telona.