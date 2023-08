Caçador é preso com armas e carne de animal silvestre na BR-153, em Porangatu

Um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na tarde desta terça-feira, 29, após ser flagrado com carne de animal silvestre, uma espingarda, um revólver e 22 munições. A prisão aconteceu na BR-153, km 67, em Porangatu, região norte de Goiás.

O detido seguia como passageiro de um VW Gol de Tucuruí/PA com destino a Lençóis/SP quando a condutora parou o veículo a cerca de uns 500 metros onde ocorria uma blitz da polícia.

Ao se aproximar do carro, a condutora informou aos policiais que o veículo estava em pane e solicitou ajuda. No entanto, ao solicitar a documentação dos ocupantes do carro, o passageiro e proprietário do VW Gol evidenciou bastante inquietação e nervosismo.

Diante dos fatos, ao fiscalizar o veículo os agentes encontraram as armas, munições, carne de paca e um pássaro dentro de uma gaiola.

O homem foi preso por crime ambiental e por porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado à Central de Flagrantes local.

Veja o vídeo: