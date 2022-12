Cadastro antecipado para Cmeis de Goiânia começa na próxima semana

A partir da próxima segunda-feira, 05, inicia g o Cadastro Antecipado para os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e Centros de Educação Infantil (CEIs) da capital. A Secretaria Municipal de Educação (SME) orienta que nesta fase, os pais e responsáveis devem preencher informações pessoais das crianças, no site sme.goiania.go.gov.br, sendo obrigatório ter Cadastro de Pessoa Física (CPF) delas.

Para 2023, segundo a pasta, a novidade será a ampliação de vagas para a Educação Infantil na rede municipal de ensino da capital.

Cronograma

Após o cadastro antecipado de dezembro, a próxima fase é a de validação das informações inseridas no sistema. Pais e responsáveis devem solicitar as vagas a partir de janeiro de 2023. Para escolas, a efetivação das matrículas de novos estudantes ocorrerá a partir do dia 05 de janeiro. Para Cmeis e CEIs, a solicitação de vagas deverá ser realizada a partir do dia 12 de janeiro.

O cronograma de matrículas teve início no dia 16 de novembro com a renovação de matrículas para alunos veteranos, que foi realizada de forma presencial nas instituições. A transferência de estudantes de uma instituição para outra começa no dia 23 de dezembro, feito exclusivamente pelo site sme.goiania.go.gov.br. Não é permitida transferência de Cmei/CEI para outro Cmei/CEI, apenas de Cmei/CEI para escola e de escola para escola.