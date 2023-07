Cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil começam hoje

Começa nesta segunda-feira (10) o período para cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil, que atende a Região Metropolitana de Goiânia e Anápolis.

Os interessados têm até o dia 30 de setembro para realizar o procedimento, que deve ser feito pelo site. Em Anápolis, os recadastramentos serão feitos de maneira automática, por meio de declarações enviadas pelas instituições de ensino registradas no PLE, conforme demanda do estudante. Os que ainda não têm o benefício deverão realizar o cadastro, de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Emprego e Renda, localizada no Setor Central de Anápolis (sala da Urban).

O Passe Livre Estudantil dá direito a 48 passagens por mês no transporte coletivo dos municípios. Para sanar dúvidas e obter mais informações, o interessado pode entrar em contato com os números: (62) 3201-9788 (ligação), (62) 3201-9748 (ligação e WhatsApp), (62) 98306-0294 (WhatsApp) e 0800.648.2222 (Redmob).