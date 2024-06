Cai a inadimplência em Goiás, aponta Serasa

Após dois meses de alta, o principal indicador de inadimplência do Brasil volta a registrar nova queda. Segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa, o mês de maio apresenta 72,5 milhões de brasileiros inadimplentes, uma redução de 1,20% em relação a abril. A queda em maio representa menos 884 mil nomes no cadastro de negativação.

O volume total de dívidas dos brasileiros também caiu. Comparado aos indicadores de abril, o mês de maio registrou uma queda de 1,3 milhão de débitos. Ao todo, são 273 milhões de dívidas, que somadas alcançam a cifra de R$394 bilhões.

“Essa é a segunda queda de 2024, que já havia registrado uma leve desaceleração em fevereiro”, explica Aline Maciel, Gerente da plataforma Serasa Limpa Nome, a maior do país. “Entre os fatores para esse impacto, podemos considerar a injeção de dinheiro no mercado com o início do calendário de restituição do imposto de renda. O pagamento, segundo pesquisa da Serasa , seria usado prioritariamente para quitar dívidas, em linha com esse momento de baixa. A nova diminuição, portanto, é bastante significativa e pode representar boas perspectivas para o cenário econômico”, projeta Aline.

Cenário em Goiás

O Estado de Goiás registrou 2.354.741 inadimplentes, com um ticket médio de R$1637 por dívida. O perfil do inadimplente goiano é de 52% homens e 48% mulheres, em sua maioria, entre 26 e 40 anos (36,6%). Com relação aos segmentos, a inadimplência se concentra em bancos/cartões (30,69%), financeiras (18,01%) e utilities (14,15%).

No Brasil, serviços registra a maior alta

O segmento de bancos e os cartões de crédito segue como principal motivador do endividamento, mas ambos também perderam força e contabilizaram quedas percentuais no ranking de motivos. Atualmente, o segmento tem 29,07% na divisão do bolo, uma queda de 1,87 ponto percentual em relação ao mês anterior.

As contas básicas de água, luz e gás natural têm 22,13% entre as causas das dívidas. O segmento de serviços, por sua vez, foi o que mais cresceu em maio, e hoje representa 11,86% das causas de dívidas – uma alta de 3,42 pontos percentuais em relação ao indicador do mês anterior. Também conhecido como setor terciário, o setor de serviços agrega atividades de prestação de todos e quaisquer tipos de serviços variados, incluindo atendimento ao consumidor, transporte, limpeza, administração, entre outros.

Para quem deseja negociar as dívidas, a plataforma Serasa Limpa Nome reúne mais de 700 empresas parceiras entre os diversos segmentos. Com 550 milhões de ofertas disponíveis, consumidores de todo o país podem fechar o acordo sem sair de casa e ter o nome limpo instantaneamente, ao realizar o pagamento via Pix. Confira como negociar pelo site ou app:

1º Passo – Baixe o app da Serasa:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.

3º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento do acordo:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.