Caiado adota tom estadista e elege combate à corrupção e educação como bandeiras em discurso de pré-candidatura à Presidência

O governador Ronaldo Caiado (UB) adotou um discurso de estadista durante o lançamento da pré-candidatura à Presidência da República, nesta sexta-feira (4), em Salvador. Ele destacou os principais resultados de Goiás na Segurança Pública e Educação, definindo as duas áreas como prioritárias nessa fase de pré-campanha, Em todos os momentos, se colocou como antítese do presidente Lula e admitiu que precisa percorrer o Brasil para se tornar mais conhecido. “Entre os que me conhecem, minha aprovação é muito alta.”

No início do discurso, Caiado enalteceu a Bahia como escolha para o lançamento da pré-candidatura e resgatou “o primeiro levante pela independência do Brasil”, mencionou o povo baiano como “forjado no sol e na luta”e lembrou políticos baianos históricos que o inspiraram na carreira política.

Em seguida, reforçou o tom de estadista ao cumprimentar os 30 deputados presentes e destacar que nutre relacionamento republicano com o Legislativo goiano e com órgãos como Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, com quem, segundo ele, transformou o Estado de Goiás. Segundo ele, um presidente precisa ter a coragem de “assumir a Presidência da República com a liturgia do cargo e sabendo conviver com os demais Poderes”.

“Mas cada um dentro do seu limite e cada um sabendo que os Poderes são autônomos e devem ser harmônicos”, afirmou, em discurso que defende as prerrogativas do Estado de Direito e faz aceno ao eleitorado bolsonarista. “Não cabe enfrentamento entre os Poderes no momento em que queremos construir a paz em nosso país, promover a convivência harmônica dos brasileiros e governar para o bem da população.”

A fala sugere uma estratégia meio dúbia, colocar-se como um político equilibrado e distante de arroubos anti-institucionais, como os praticados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao longo de seu mandato, ao mesmo tempo em que busca a simpatia do eleitorado bolsonarista.

“Quando ACM Neto diz que tenho experiência parlamentar, tenho sim, porque aprendi no parlamento que precisamos ter maioria construída”, comentou Caiado, em aceno ao Congresso Nacional. “Ninguém ali impõe o seu projeto se não tiver maioria, se não tiver capacidade de diálogo. Não é no enfrentamento, é no diálogo, é na inteligência, é no argumento que se vence”, acrescentou.

Com grande parte do PIB político goiano presente no evento, o governador falou de outro tema de grande apelo popular, especialmente entre empresários: o combate à corrupção. “(Os empresários) estão aqui para dizer que o Estado de Goiás não tem a prática da extorsão nem da propina”. Ele destacou o apoio institucional que o governo estadual garante aos empresários “para que eles possam gerar cada vez mais emprego no nosso Estado de Goiás e dar dignidade para o nosso povo”.

Segurança Pública

No evento, Caiado deixou claro que a segurança pública, principal bandeira de seu governo em Goiás, será uma dos principais temas da sua pré-campanha. Ele repetiu que, quando assumiu o governo, “Goiás era uma Disneylândia dos bandidos” e que desde a posse, deu liberdade para as forças de seguranças atuarem. “O primeiro mandamento do governador Ronaldo Caiado é: ou bandido muda de profissão, ou muda de Estado”.

A ocupação de terras, tema abordado pelo deputado federal Sandro Régis (UB), e que sempre foi uma bandeira de Caiado, não foi esquecido. Em uma aceno ao agronegócio, o governador afirmou que em Goiás não ocorre invasão de terra. “O deputado Sandro Régis me dizia que a reintegração de posse aqui não é cumprida. Meu amigo, lá em Goiás não tem nem necessidade de reintegração, porque não tem invasão de terra no estado”, disse o governador.