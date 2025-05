Caiado anuncia Centro Estadual de Computação Aberta em IA

A importância do investimento em tecnologia no serviço público foi destacada pelo governador Ronaldo Caiado, nesta quarta-feira (28/5), durante palestra de abertura do Empreenda Digital 2025. Ele também citou a recém-criada Política Estadual de Estímulo ao Desenvolvimento da Inovação em Inteligência Artificial e revelou a intenção de criar um centro estadual de computação aberta para o desenvolvimento de pesquisas na área. Realizado em Goiânia (GO) pelo Portal 6, em parceria com o UOL, o evento colocou em pauta tendências e troca de experiências nas áreas de inovação, empreendedorismo e transformação digital.

“Desde que iniciamos a gestão, com todas as limitações que tínhamos, nos preocupamos muito em preparar o Estado para que não perdêssemos tempo em relação às oportunidades que a inovação oferece”, reforçou Caiado, ao fazer um relato sobre a trajetória recente de Goiás na área de tecnologia e inovação. De acordo com ele, desde 2019, a gestão estadual investiu na implementação de ferramentas tecnológicas, fato que colocou o Governo do Estado no topo do ranking nacional quando o assunto é oferta de serviços públicos digitais.

O governador ressaltou que é um homem que acredita na ciência e na pesquisa, além da computação. “Elas diferenciam os governos e os países. Antes, Goiás não era referência em nenhuma destas áreas. Quando assumimos, o Estado ocupava a 25ª de 27 posições em oferta de serviços digitais. Hoje, somos líderes em todas as avaliações feitas”, contou.

A Política Estadual de Estímulo ao Desenvolvimento da Inovação em Inteligência Artificial foi um dos destaques da fala de Caiado. A iniciativa ganhou destaque no país por seu pioneirismo e visão de estimulo à criação e ao desenvolvimento de ferramentas digitais. Durante o evento, o governador falou do projeto de criar de uma estrutura no Hub Goiás, em Goiânia, para o desenvolvimento de pesquisas na área. “Nos próximos dias, faremos a aquisição do nosso centro estadual de computação aberta em inteligência artificial”, disse ele.

“As ações do governo são para dizer a quem quer produzir que existe legislação que autoriza esse trabalho, com software aberto, e que a capacidade do Estado deve ser de dar apoio. Não há nada que impedirá quem deseja trabalhar”, acrescentou.

Transformação

Em sua primeira edição, o Empreenda Digital 2025 teve como sede o Hotel Transamerica Collection, no Setor Marista, em Goiânia. A programação segue até as 17 horas desta quarta-feira (28/5). “É uma alegria grande ver esse espaço recheado de pessoas que desejam aprender mais sobre o digital, aprimorá-lo em seus negócios e que acreditam mesmo que ele pode transformar não apenas empresas, mas também vidas”, explicou o organizador do evento e diretor-geral do Portal 6, Weverthon Dias.

O evento contou com a participação de profissionais de referência na área, como a empreendedora e jurada do Shark Tank Brasil, Monique Evelle; o CEO da Maker e autor do livro “Para os seus próximos mil anos”, Ricardo Cavallini; o CEO da Geolab, Georges Hajjar Jr; o presidente do Café Rancheiro, Ricardo Ander; o fundador do Brasil Escola e CEO da Rede Omnia, Thiago Ribeiro; o diretor de Negócios do UOL, Ricardo Canto Moreira Leite, entre outros ligados à computação.

