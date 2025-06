Caiado celebra reconhecimento de Goiás como zona livre da febre aftosa sem vacinação

O governador Ronaldo Caiado comemorou, nesta terça-feira (3), o reconhecimento internacional de Goiás como zona livre de febre aftosa sem vacinação. O pronunciamento ocorreu durante o Encontro de Defesa Agropecuária de Goiás (Endago), que segue até o dia 5 de junho, no Centro de Convenções de Goiânia.

O evento é uma iniciativa da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) e acontece na semana em que se comemora o Dia Estadual do Servidor da Defesa Agropecuária (6 de junho).

Na abertura do evento, o governador ressaltou o trabalho dos servidores, como agentes importantes para melhorar a defesa da agropecuária. “Em 2024, vocês foram responsáveis por orientar, fiscalizar, realizar serviços técnicos, que contribuíram para que o setor alcançasse R$ 10,5 bilhões à economia de Goiás. Se o país tem um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,2%, deve-se à expansão de 12,2% da exportação da agropecuária brasileira”, continuou.

Compromisso

Durante o encontro, Caiado também assinou termo de compromisso com o Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Estado de Goiás (Fundepec), que permitirá à gestão estadual utilizar os resultados de estudo de impacto de combate à febre aftosa em Goiás. O levantamento foi realizado em conjunto com a Universidade de São Paulo (USP).

Segundo a Agrodefesa, o evento visa fortalecer o diálogo técnico e estratégico, além de incentivar a construção de uma cultura de prevenção, principalmente diante do que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde foi constatado um foco de gripe aviária no mês passado.

“Pensamos nesse evento diante dos desafios que a defesa agropecuária enfrenta. Precisamos estar alinhados para ter uma ação segura e continuar avançando. O Brasil é uma referência na produção, no fornecimento de alimentos e matérias-primas para o mundo”, enfatizou o presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos.

O Secretário de Estado de Agricultura, Pedro Leonardo Rezende, também repercutiu que os resultados superavitários da balança comercial têm origem nas exportações, alcançadas graças às garantias sanitárias que têm sido proporcionadas.

“É resultado do empenho de cada fiscal estadual agropecuário, que se desdobra para proporcionar as garantias sanitárias que nos permitiram inclusive ter o reconhecimento de zona livre de febre aftosa sem a vacinação. É uma conquista que foi alcançada a partir do trabalho e do empenho do Serviço Oficial de Defesa Agropecuária”, afirmou.

O trabalho dos fiscais teve o reconhecimento do presidente da Federação da Agricultura de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner, que lembrou que atualmente o Brasil exporta para 190 países e que “isso não seria possível sem o trabalho das defesas agropecuárias, tanto do Ministério da Agricultura, como de cada estado, que proporcionou a conquista de mercados extremamente importantes”.