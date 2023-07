Caiado critica invasão de fazenda em Hidrolândia pelo MST

O governador Ronaldo Caiado criticou a invasão à fazenda São Lukas, em Hidrolândia, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que aconteceu na segunda-feira (24).

Cerca de 600 famílias do MST estão no local, a partir de autorização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), que é responsável pela propriedade. “Reforma Agrária tem de ser feita dentro da lei, com planejamento que permita às famílias assentadas produzirem com qualidade, garantindo assim o seu sustento”, afirmou Caiado em seu perfil nas redes sociais. Para o governador, a ocupação ocorre de forma precipitada, antes dos encaminhamentos legais e sem o planejamento adequado.

Segundo o Governo do Estado, a fazenda São Lukas foi incorporada ao patrimônio da União em 2016 após a prisão de uma quadrilha de traficantes de mulheres, que utilizavam o local para o crime. A propriedade já havia sido invadida em março deste ano pelo mesmo grupo e a desocupação foi realizada com apoio da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) de forma pacífica para que o trâmite legal fosse cumprido.