Cobertura da vacinal infantil avança em Goiás e principais imunizantes registram alta

Goiás vem ampliando a cobertura vacinal infantil nos últimos anos e acompanha a tendência nacional de recuperação da imunização. Dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) mostram que, entre 2023 e 2025, as principais vacinas do calendário infantil apresentaram crescimento, impulsionado por campanhas, busca ativa de crianças não vacinadas e ações em parceria com os municípios.

O avanço ocorre no momento em que um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) aponta que o que o Brasil deixou de integrar a lista das 20 nações com maior número de crianças “zero-dose”, ou seja, aquelas que não receberam nem a primeira dose da vacina pentavalente. Entre 2023 e 2025, o número dessas crianças caiu de 360 mil para 50 mil em todo o país.

Em Goiás, a vacina pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria Haemophilus influenzae tipo b, passou de 79,77% de cobertura em 2023 para 84,97% em 2025, crescimento de 5,2 pontos percentuais. Já a vacina contra a poliomielite também apresentou evolução, saindo de 82,84% para 85,02% no mesmo período.

Já a primeira dose da tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, atingiu seu melhor resultado em 2024, quando alcançou 89% de cobertura. Em 2025, o índice recuou para 86,65%, mas permaneceu acima dos 85,48% registrados em 2023.

Entre todos os imunizantes do calendário infantil, a maior evolução foi registrada pela vacina BCG. A cobertura saltou de 78,92% em 2023 para 94,75% em 2025, um crescimento de 15,83 pontos percentuais. Também apresentaram avanços expressivos a meningocócica C, que passou de 79,24% para 90,25%; a pneumocócica 10-valente, de 85,84% para 93,90%; e a vacina contra o rotavírus humano, que subiu de 82,68% para 90,21%.

Segundo a SES-GO, a melhora dos indicadores é resultado de estratégias como a vacinação extramuros, realizada por meio das Vans da Vacina, a intensificação da busca ativa de crianças não vacinadas, a utilização da plataforma Imuniza Goiás e ações permanentes de orientação e sensibilização da população sobre a importância da imunização.

Apesar dos avanços, a SES informou que ainda não possui dados consolidados sobre o número de crianças “zero-dose” em Goiás. Como indicativo da recuperação da vacinação, a pasta destacou o crescimento da cobertura da pentavalente. Em 2026, considerando os dados parciais de janeiro a maio, a cobertura desse imunizante está em 82,86%, e a expectativa é que o índice aumente até o fechamento do ano.



Arthur Oliveira é estagiário sob supervisão de Andréia Bahia.