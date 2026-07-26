Política

Na convenção do PSD, Caiado chama Flávio Bolsonaro de ‘Kinder Ovo’

Ex-governador também critica o presidente Lula, rejeita interferência estrangeira e tenta se apresentar como alternativa à polarização


Domingos Ketelbey Por Domingos Ketelbey em 26/07/2026 - 14:46

Caiado chama Flávio de candidato 'Kinder Ovo' durante convenção do PSD que confirmou sua candidatura à presidência da República (Foto: Divulgação)

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado chamou Flávio Bolsonaro de “candidato Kinder Ovo, com uma surpresinha a cada dia” durante a convenção nacional do PSD, realizada neste domingo (26), em São Paulo. O evento confirmou a chapa formada por Caiado e Gilberto Kassab na disputa pela Presidência da República.

Sem citar o senador nominalmente no primeiro momento, Caiado associou o candidato do PL a episódios como o caso das rachadinhas e o escândalo envolvendo o Banco Master. Também dirigiu críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT, mencionando o mensalão, o petrolão e as irregularidades nos descontos de aposentados.

“Sou um candidato com coragem para libertar o País do sequestro do PT e das facções criminosas. Um candidato com vida pregressa que nunca se envolveu com rachadinha, mensalão, petrolão, escândalo do Master ou o das aposentadorias”, afirmou.

Caiado disse que pretende fugir das “brigas inúteis”, embora tenha usado o discurso para atacar os dois principais polos da disputa presidencial. “Quem rouba com a mão esquerda ou com a mão direita é ladrão”, declarou.

O candidato do PSD também criticou o uso político dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Argentina, Javier Milei, no processo eleitoral brasileiro. Segundo ele, tanto o governo Lula quanto o grupo bolsonarista alimentam conflitos externos para desviar a atenção de questões internas.

“O atual presidente do Brasil quer de toda maneira provocar o presidente dos Estados Unidos. Do outro lado, as mesmas agressões, insultando autoridades, com o objetivo de desviar dos assuntos sobre os quais deveria prestar esclarecimentos”, disse.

A convenção reuniu os governadores Ratinho Junior, do Paraná, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Daniel Vilela, de Goiás, além de senadores, deputados, prefeitos e dirigentes nacionais do PSD.

Kassab, confirmado como candidato a vice-presidente, afirmou que Caiado reúne experiência e preparo para disputar o Palácio do Planalto. “O PSD apresenta ao Brasil uma proposta que é a melhor para o momento, com um candidato muito bem preparado, 40 anos de vida pública, inatacável”, declarou.

Caiado agradeceu o apoio do presidente nacional do PSD e afirmou que a candidatura só foi possível porque Kassab enfrentou resistências internas à construção de uma alternativa fora da polarização.

“Eu não seria candidato se não fosse a coragem de Gilberto Kassab, que enfrentou todos aqueles que achavam que podiam calar o Brasil e que não teria mais nenhum candidato fora da polarização”, afirmou.

Domingos Ketelbey

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