Política

Dez municípios concentram 46,6% dos repasses do FPM em Goiás


Lucas de Godoi Por Lucas de Godoi em 26/07/2026 - 13:20

Goiânia lidera recebimentos do FPM (Foto: Divulgação)

Os dez municípios que mais receberam recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em Goiás concentraram R$ 1,72 bilhão no primeiro semestre de 2026. O valor corresponde a 46,6% de todo o FPM transferido às prefeituras goianas entre janeiro e junho.

Goiânia ocupa a primeira posição, com R$ 586 milhões. Sozinha, a capital recebeu 15,9% do total estadual e mais de três vezes o volume destinado a Aparecida de Goiânia, segunda colocada, com R$ 165,1 milhões.

Águas Lindas de Goiás aparece em terceiro lugar, com R$ 136,3 milhões, seguida por Luziânia, com R$ 132,2 milhões, e Anápolis, com R$ 130,2 milhões.

Rio Verde recebeu R$ 124,8 milhões e ficou pouco acima de Valparaíso de Goiás, que acumulou R$ 124,3 milhões. Senador Canedo aparece na oitava posição, com R$ 113,7 milhões, seguido por Planaltina, com R$ 106,1 milhões, e Trindade, com R$ 100,2 milhões.

A presença do Entorno do Distrito Federal se destaca no levantamento. Águas Lindas, Luziânia, Valparaíso e Planaltina receberam juntas R$ 498,9 milhões, o equivalente a 13,5% de todo o FPM destinado aos municípios de Goiás no semestre.

O ranking não corresponde necessariamente à lista das dez maiores economias municipais do Estado. A distribuição do FPM segue coeficientes legais e critérios populacionais, além de possuir regras específicas para capitais e municípios do interior.

Em valores absolutos, as cidades mais populosas tendem a aparecer nas primeiras posições. Nos pequenos municípios, porém, o FPM costuma representar uma fatia maior da receita disponível, devido à menor capacidade de arrecadação própria.

Lucas de Godoi

Jornalista formado pela PUC Goiás. Na Tribuna do Planalto, cobre administração pública e os principais desdobramentos do cenário político em Goiás.

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